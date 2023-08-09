رسميا .. محيوص في الدوري السويسري

أعلن نادي ايفردون سبورت السويسري، اليوم الأربعاء، ضم المهاجم الدولي الجزائري أيمن محيوص بعقد يمتد لثلاث مواسم.

وصرح صاحب الـ25 عاما للموقع الرسمي للنادي: "لا أطيق الانتظار من أجل بدء هذه المغامرة الجديدة، الأخضر هو اللون الذي تبعني لفترة طويلة، منذ أول ظهور لي في النادي تكونت فيه في الجزائر. شعرت على الفور بشعور خاص مع ايفردون سبورت".

للتذكير، انتقل محيوص إلى النادي السويسري بصفقة انتقال حر بعد نهاية عقدة مع اتحاد الجزائر الذي توج معه الموسم الماضي بكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويحتل نادي ايفردون سبورت المركز الثامن في الدوري السوسيري برصيد 4 نقاط بعد إجراء 3 جولات.