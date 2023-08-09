شبيبة القبائل تعلن صفقات جديدة

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، عن ثلاثة صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب ما جاء في حساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" فإن "الكناري" تدعم بكل من المدافع عبد الحميد دريس، 21 سنة، لمدة خمس سنوات، قادما من نجم مقرة، المهاجم الغابوني اسانق ماتوتي، 20 سنة، لمدة أربع سنوات، الحارس فؤاد وغاد، 21 سنة، لمدة أربع سنوات قادما من هلال شلغوم العيد.

وبهذا يرتفع عدد الصفقات التي أبرمتها الإدارة القبائلية في الميركاتو الحالي إلى تسعة، والعدد مرشح للارتفاع في الأيام المقبلة.