آخر الأخبار
إشتراك دخول
°C

شبيبة القبائل تعلن صفقات جديدة

رياضة
9 أوت 2023 ()
إسلام.ب
0 قراءة
+ -

 

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، عن ثلاثة صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب ما جاء في حساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" فإن "الكناري" تدعم بكل من المدافع عبد الحميد دريس، 21 سنة، لمدة خمس سنوات، قادما من نجم مقرة، المهاجم الغابوني اسانق ماتوتي، 20 سنة، لمدة أربع سنوات، الحارس فؤاد وغاد، 21 سنة، لمدة أربع سنوات قادما من هلال شلغوم العيد.

وبهذا يرتفع عدد الصفقات التي أبرمتها الإدارة القبائلية في الميركاتو الحالي إلى تسعة، والعدد مرشح للارتفاع في الأيام المقبلة.

مواضيع ذات صلة
الأكثر قراءة

  • أزمة النيجر.. مجموعة دول غرب ...

    12416 قراءة

  • نخب النيجر تشيد بالموقف الجزائري

    8473 قراءة