الإعلام الفرنسي يريد تسميم العلاقة بين الجزائر ونيجيريا

أصبحت "مصداقية" مجموعة "إكواس" على المحك لأنها هددت بالتدخل العسكري في النيجر ولم تنفذه لحد الآن. هذه من بين الخلاصات التي تتردد في الإعلام الفرنسي بمختلف قنواته، والتي تكشف من المستفيد الأول من اندلاع الحرب في الساحل. فلماذا أضحت "الحرب" في حالة "إكواس" دليل مصداقية، ولا يقال عن الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها وهي التي أصدرت آلاف القرارات معظمها لم يطبق خصوصا في فلسطين.

لماذا يراد تحويل مجموعة دول غرب إفريقيا "إكواس"، إلى هيئة عسكرية بامتياز وكأنها "حلف الناتو" الإفريقي، واستعمالها كمخلب قط لتقطيع النيجر، وهي مجموعة هدفها عند تأسيسها اقتصادي بحت لتطوير التعاون والشراكة والتبادل التجاري بين دون غرب إفريقيا، وهي مثلها مثل منظمة "الإيجاد" لشرق إفريقيا التي تتكون من ثماني دول هي جيبوتي، السودان، جنوب السودان، الصومال، كينيا، أوغندا، إثيوبيا وإريتريا المنظمّة حديثا، فلماذا لم تتدخل مجموعة "الإيجاد" عسكريا في السودان مثلما يضغط الآن على مجموعة "إكواس" للتدخل العسكري في النيجر رغم أن جوهر الأزمة واحد.

هذا الأمر يكشف أن الضغط الممارس على "إكواس" للزج بها في مستنقع النيجر، تختفي وراءه أجندة خفية ومصالح مشبوهة، الهدف المرجو منه خلق عداوات "دموية" بين الدول الإفريقية الجارة أكثر منه الحرص على استرجاع السيادة والشرعية. وتعتبر نيجيريا رأس الحربة في مجموعة "إكواس"، وهي التي يراد دفعها للتدخل العسكري في النيجر، وإن لم تفعل ذلك، فإن "مصداقيتها ستسقط في التراب حسب عرابي الحرب في الإعلام الفرنسي، كدولة محورية في القارة الإفريقية، لكن يتناسى هؤلاء أن جزء من عسكر نيجيريا ومثله في النيجر ينحدران من نفس قبيلة "الهوسا"، ما يعني الدفع لاقتتال نفس أبناء البلد الواحد .

أبعد من ذلك يروّج الإعلام الفرنسي، على غرار "فرانس أنتير"، لخلق مشكلة زعامة بين الجزائر ونيجيريا، بالإدعاء زورا، أن عدم تدخّل نيجيريا عسكريا وتنفيذ وعدها في النيجر، سيفتح باب الزعامة للجزائر التي رفضت التدخل العسكري في النيجر وحذّرت من عواقبه الوخيمة، ويقلّص تأثير أبوجا في القارة الإفريقية، وذلك بغية كسر العلاقة المحورية بين الجزائر، أبوجا وجنوب إفريقيا التي تعمل بتنسيق مثالي لتحقيق السلم في إفريقيا والدفاع عن مصالح شعوبها. وما يدل على استمرار هذه العلاقة الممتازة بين نيجيريا والجزائر، أن وفد مبعوث رئيس نيجيريا جاء إلى الجزائر واستمع عن قرب لانشغالاتها وموقفها ورجع مطمئنا لبلاده، وما تريّثه وعدم استلامه للضغوط الخارجية الأجنبية ولدعاة الحرب، سوى اقتناع بوجهة نظر الجزائر كشريك لنيجريا وليس متنافسا ضدها.

إن ما يراد من وراء أزمة النيجر، من الخطأ الاعتقاد بأنه حرص غربي فرنسي على الديمقراطية والشرعية الدستورية، بقدر ما يرمي لاستعماله كمطية لخلق عداوات بين دول الجوار الإفريقية بعضهم مع بعض، وأيضا لإجهاض ووأد فكرة استرجاع السيادة التي أخذت تشق طريقها في دول القارة الإفريقية، مما يفتح آفاقا جديدة للتغيير والخروج من دائرة الفقر والتخلف التي لازمت شعوب القارة عقود من الزمن، وهو القطار الذي لا يراد له الآخرون أن يتحرك من محطته وهو مربط الفرس .