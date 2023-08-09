تثبيت 3 آلاف عون غابات قريبا

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الأربعاء، بالطارف عن تثبيت قريبا لأكثر من 3 آلاف عون متعدد المهام يعملون حاليا على المستوى الوطني بعقود مؤقتة بقطاع الغابات.

قال الوزير في تصريح للصحافة من المركز الحدودي بأم الطبول أثناء وقوفه على مدى جاهزية نظام الوقاية ومكافحة الحرائق المختلط بين أعوان محافظة الغابات ومجمع الهندسة الريفية والحماية المدنية ضمن زيارة عمل وتفقد قادته إلى هذه الولاية الحدودية، بأنه "سيتم قريبا تثبيت 3017 عونا موسميا بقطاع الغابات في مناصب دائمة على المستوى الوطني كمرحلة أولى".

وأوضح الوزير الذي كان مرفوقا بوالي الطارف، بن عرعار حرفوش، والمدير العام للغابات، جمال طواهرية، أنه و بعد التنسيق مع المديرية العامة للغابات سيتم عرض مشروع إدماج هذه الفئة في مناصب عمل دائمة على مجلس الوزراء قريبا، مشيدا بمساهمة هذه الفئة من الأعوان في التدخلات الأولية لحرائق الغابات التي شهدتها مختلف ولايات الوطن ووقوفهم جنبا إلى جنب مع أعوان الغابات للتصدي للنيران.

وأكد هني أن إدماج هذه الفئة من عمال قطاع الغابات في مناصب عمل قارة سيساهم من جهة في تعزيز التدخلات الأولية في مكافحة حرائق الغابات والتصدي لها رفقة كل الفاعلين في هذا المجال من أعوان الغابات والحماية المدنية و والمجتمع المدني والفلاحين والمزارعين والمهنيين وسيضمن لهذه الفئة حقوقهم المهنية والاجتماعية، من جهة أخرى.