سوناطراك تنشر نتائج مسابقة التوظيف في ولايتين

أصدرت شركة سوناطراك بيانا إلى جميع المشاركين في مسابقة التوظيف المنظمة بولايتي أدرار وتيميمون في الفترة الممتدة من 07 إلى 13 جويلية 2023، أن قائمة الناجحين بالمسابقة قد تم نشرها على مستوى الوكالتين الولائيتين للتشغيل، وكذا على مستوى صفحات التواصل الاجتماعي.

وحسب بيان لها ، فإن "مسابقة الانتقاء المنظمة في إطار تنفيذ مخطط التوظيف لسوناطراك لسنة 2023، شارك فيها 1322 مترشح مستدعى من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل عبر المنصة الرقمية OGC، وقد أفرزت المسابقة عن نجاح 266 مترشح من أصل 474 منصب مطلوب."

وأضاف نفس المصدر، بأن "المناصب المتبقية ستتم جدولتها ضمن حصص التوظيف القادمة لكل من ولايتي أدرار وتيميمون، من أجل سد احتياجات المؤسسة على مستوى منشآتها".