مولودية الجزائر تحسم صفقة الموسم

حسم نادي مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، صفقة الموسم في البطولة الوطنية بعدما أعلن ضم نجم "الخضر" يوسف بلايلي.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي العاصمي على "الفايسبوك" صورة لرئيس الفريق حكيم حاج رجم رفقة بلايلي ووالده وهم يمسكون قميص المولودية، وكتبت: "يوسف بلايلي رسميا في مولودية الجزائر .. الملك عاشور العاشر .. مرحبا بك في العميد".

وبهذا يعود ابن الباهية إلى البطولة الوطنية التي غادرها سنة 2015 على وقع فضيحة تناول مواد محظورة عندما كان لاعبا في اتحاد الجزائر.

وسينضم بلايلي إلى زميله السابق في المنتخب الوطني جمال بلعمري الذي وقع هو الآخر عقدا مع أصحاب اللونين الأخضر والأحمر.

ودخلت إدارة النادي المملوك لشركة "سوناطراك" الميركاتو الصيفي بقوة وحسمت عدة صفقات أخرى على غرار المهاجم سفيان بايزيد والنجم الصاعد مسلم أناتوف.