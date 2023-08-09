رحلة علاج الشاب خالد باهي لم تنته

عاد اول امس باهي خالد الى مقر اقامته ببلدية اولاد ذايد ولاية المدية قادما من مدينة صفاقس التونسية بعد رحلة علاج لتشخيص حالته المرضية باحدى العيادات الطبية لم تدم سوى اسبوعين.

توجه اليوم باهي خالد بمنشور على صفحته بالفيس بوك بشكره الجزيل لكل من ساعده ماليا وتمكينه من السفر الى تونس للعلاج ،مؤكدا على أنه يعاني منذ ثلاث سنوات من الم مزمن مع غثيان طيلة هذه المدة ،ورغم تمكن من الذهاب إلى تونس حيث اجرى بعض التحاليل وبعض والاشعة ومنظار سفلي وعلوي حيث تبين للاطباء أنه يوجد يعاني من التهاب حاد في المعدة ووجود فطريات كمرشر للحالة المرضية مما تطلب استدعاء الجراح بإجراء عملية جراحية سريعة على مستوى البطن بين الامعاء و المعدة ومقدارها حوالي 70 مليون بالإضافة إلى تكاليف الاقامة وهي المصاريف التي لم يقو خالد على دفعها ، فاضطر خالد الرجوع الى ارض الوطن وكل امال خالد اليوم معلقة على التفاتة من اهل الخير والمحسنين لدعمه وتمكينه من مواصلة رحلة العلاج واحراء العملية الجراحية.