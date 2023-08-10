قيمة صفقة بلايلي .. إدارة مولودية الجزائر توضح

اصدرت إدارة فريق مولودية الجزائر بيانا توضيحيا حول سعر صفقة اللاعب يوسف بلايلي.

وحسب نفس المصدر، فإنه "تبعا لاعلان النادي المحترف مولودية الجزائر عن صفقة إمضاء الدولي الجزائري ولاعب المنتخب الوطني يوسف بلايلي لصالحها، وذلك بعد مفاوضات شاقة دامت قرابة الشهر، خرجت الكثير من المواقع الإلكترونية والصحفية معلنة عن الصفقة لكنها روجت لأخبار مغلوطة، ربما عن قصد أو غير قصد، خاصة فيما يتعلق بقيمة الصفقة و أجرة اللاعب و هي أرقام مبالغ فيها بل خيالية، و لذلك فإن إدارة النادي المحترف تفنِّد هذة الأخبار جملة وتفصيلا.

وأكدت المولودية، بأن "هذه الصفقة تعتبر تاريخية وسابقة في البطولة المحترفة، لا من حيث مبلغها لكن من حيث مصادر تموينها والتي تعتمد على رعاية شركة أجنبية عاملة بالجزائر ويتعلق الأمر بممول جديد ومؤسسة رائدة في مجالها سيكشف عنها في قادم الأيام".

كما اوضح ذات المصد، بأن "اللاعب الدولي يوسف بلايلي إختار مولودية الجزائر عن قناعة بمشروعها الرياضي وأبان عن نواياه الحسنة في الإلتحاق بالفريق و دساهم في نجاح الصفقة رغم العروض المغرية داخل الوطن وخارجه ومقارنة بالقيمة التسويقية للاعب فقد استطاعت إدارة الفريق الظفر بخدمات نجم المنتخب الوطني".