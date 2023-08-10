ارتفاع حصيلة الغرقى منذ الفاتح جوان

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة، خمس حالات وفاة غرقا بالشواطئ والمجمعات المائية.

وأوضحت ذات المصالح، في بيان لها، أنه تم تسجيل حالتين على مستوى الشواطئ بكل من ولاية بجاية و سكيكدة 03 حالات بالمجمعات المائية.

وبذلك يرتفع عدد الغرقى إلى 214 وفاة، 153حالة وفاة بالشواطئ و6 حالة بالمجمعات المائية .

وأضاف البيان، أن الجهاز الأمني للحماية المدنية في الشواطئ تدخل لأجل إنقاذ 507 أشخاص من موت محقق . وبذلك ارتفع عدد تدخلات جهاز الحماية المدنية منذ 17 جوان من هذه السنة إلى غاية صبيحة اليوم إلى 48832 تدخل تم إنقاذ 31510 شخص من موت محقق.