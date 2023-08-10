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الإطلاق الرسمي لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

أخبار الوطن
10 أوت 2023 ()
خ.د
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أعلمت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين المعنين بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، عن دخول أحكام القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الخميس 10 أوت.

وأوضح بيان لذات الهيئة ، أنها قد وضعت على موقعها www.anpdp.dz بوابة رقمية للدخول إلى البوابة، وملء الاستمارات الإلكترونية الخاصة بالتصريح المسبق للمعالجات، طلبات الترخيص، وطلبات الاستشارة، مع إمكانية متابعة كل طلباتهم.

 

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