الإطلاق الرسمي لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

أعلمت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين المعنين بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، عن دخول أحكام القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الخميس 10 أوت.

وأوضح بيان لذات الهيئة ، أنها قد وضعت على موقعها www.anpdp.dz بوابة رقمية للدخول إلى البوابة، وملء الاستمارات الإلكترونية الخاصة بالتصريح المسبق للمعالجات، طلبات الترخيص، وطلبات الاستشارة، مع إمكانية متابعة كل طلباتهم.