نادي مصري في مفاوضات متقدمة لاستعارة قندوسي

كشف اليوم الخميس، تقرير مصري أن المفاوضات بين بين إدارة ناديا سيراميكا المصري والأهلي وصلت إلى مراحل متقدمة بشأن الحصول على خدمات الجزائري أحمد قندوسي لاعب الفريق الأحمر، على سبيل الإعارة لمدة موسم، في ظل صعوبة بقاؤه مع الأهلي حال إتمام التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

صحيفة " اليوم السابع"، كشفت أن سيراميكا أبدى ترحيبا بضم قندوسي من الأهلي، فيما يتبقى الاتفاق على قيمة تعاقد اللاعب مع سيراميكا، حيث يرغب في تخفيض راتب اللاعب السنوي، أو أن يتحمل الأهلي جزء من راتبه باعتبار أن خزينة سيراميكا لا تتحمل دفع هذه الراوتب.

كما يتبقى الاتفاق على بعض الإجراءات الأخرى قبل حسم انتقال قندوسي إلى سيراميكا على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي الحالي.