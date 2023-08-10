واشنطن تصفع المخزن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن واشنطن تدعم العملية السياسية للأمم المتحدة" بشأن قضية الصحراء الغربية.

وبعد مباحثات بين الوزير الخارجية أحمد عطاف مع نظيره الأمريكي تطرقا الطرفان إلى عددا من أهم القضايا الإقليمية والدولية التي تشكل أولوية للبلدين، صفع بلينكن المخزن في تغريدة في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، قائلا: "قابلت وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف لبحث الشراكة الأمريكية الجزائرية وتبادل الآراء بشأن أولوياتنا المشتركة، بما في ذلك الاستقرار في منطقة الساحل والسلام العادل والدائم في أوكرانيا".

كما "أكدنا دعمنا الكامل للعملية السياسية للأمم المتحدة" بالنسبة لقضية الصحراء الغربية".

من جانبه، جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر التأكيد على "الدعم الكبير الذي يوليه بلينكن لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، في محادثاته مع الأطراف المعنية الرامية لإيجاد حل سياسي لملف الصحراء الغربية" .

كما هنأ بلينكن نظيره عطاف - يضيف ميلر- بمناسبة انتخاب الجزائر عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، مبديا "رغبة الولايات المتحدة للعمل مع الجزائر بشكل وثيق بخصوص كل القضايا التي يعالجها مجلس الأمن الدولي"، وفق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية .