المجاهد أمحمد بلعوج في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله المجاهد الرمز أمحمد بلعوج سليل أسرة الشهداء والمجاهدين ومن الرعيل الأول لجيش التحرير الوطني.

وجاء في رسالة التعزية لوزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المجاهد الرمز عمي “أمحمد بعلوج”، سليل أسرة الشهداء والمجاهدين، ومن الرعيل الأول لجيش التحرير الوطني، وأحد الأبطال الأشاوس لمعركة الجرف الكبرى 22 سبتمبر 1955، والذي تشهد له تلك الربوع المجاهدة بالمنطقة السادسة بالولاية التاريخية الأولى بصلابته ورباطة جأشه وشجاعته النادرة في كل المعارك التي استبسل فيها ورفاق دربه الشهداء والمجاهدين".

وأضاف: "ولا يسعني في هذا المصاب الجلل، إلاّ أن أتقدم إلى عائلته الكريمة وكل رفاقه المجاهدات والمجاهدين بأخلص التعازي وأصدق المواساة، سائلا الله أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر ووافر السلوان، وأن يتغمده برحمته ويحفّه بمغفرته ويسكنه فسيح الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا"