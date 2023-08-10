عرقاب يتحادث مع مسؤولي مؤسستين روسيتين

تحادث وزير الطاقة والمناجم ، محمد عرقاب، اليوم الخميس ، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع مسؤولي مؤسستين روسيتين في المجال المنجمي، وهما المعهد الروسي للبحث المنجمي "كربينسكي "، ومؤسسة الاستكشاف والتنقيب "جيوتاك" الرائدة في مجال الاستكشاف عن المحروقات والمعادن.

وحسب بيان الوزارة ،فقد حضر الاجتماع إطارات من الوزارة وكذا مسؤولي كل من مجمع المناجم "سونارام" والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية "ANAM" ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر "ASGA".

حيث تناولت المحادثات بين الطرفين سبل التعاون في مجال الاستكشاف و البحث، واستغلال والتكوين المنجمي والصيغ المتاحة لذلك بين المؤسسات الجزائرية الناشطة في هذا المجال ونظيراتها الروسية وكيفية الاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات .

وقد قدم الطرف الروسي عرضا عن نشاط كلتي المؤسستين في مجال تخصصهما من استكشاف منجمي ورسم الخرائط الجيولوجية وكذا مجال تعاونهما مع كبريات الشركات الروسية والأجنبية النفطية والمنجمية. كما بحثا أيضا إمكانية خلق شراكات بين الطرفين لتجسيد مشاريع للبحث والاستكشاف عن المعادن، ولاسيما المعادن الثمينة والاتربة النادرة الذي أصبح مجالا حيويا واستراتيجيا. والحا على ابرام اتفاقيات تفاهم من اجل العمل والمتابعة لإنجاز مشاريع ملموسة مفيدة للطرفين.