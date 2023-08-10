اتفاق تونسي ليبي بشأن المهاجرين الأفارقة

أعلنت تونس وليبيا الخميس أنهما اتفقتا على إيواء المهاجرين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء والعالقين عند الحدود بين البلدين منذ قرابة شهر ، بعد أن نقلتهم السلطات التونسية بحسب شهادات مهاجرين ومنظمات غير حكومية ووكالات أممية،الى الحدود .

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية في تصريح صحافي أنه "تم الاتفاق اثر اجتماع بين وزير الداخلية التونسي ونظيره الليبي الأربعاء على أن تتكفل تونس وليبيا بايواء مجموعة المهاجرين المتواجدين على مستوى الحدود".

وعقد منذ أمس اجتماع في تونس بين وزير الداخلية كمال الفقي و نظيره الليبي اللواء عماد الطرابلسي، لمناقشة ملف مكافحة الهجرة غير النظامية بشكل خاص. وتم الاتفاق بين الوزيرين حول عدد من النقاط بشأن ملف المهاجرين الأفارقة من دول الساحل وجنوب الصحراء، بهدف الحد من ما له من تداعياتهوعلى البلدين، ووقف تدفقهم على الحدود.

وتمت في نفس السياق دعوة المنظمات الدولية إلى معاضدة مجهودات الدولة والهلال الأحمر التونسي في تقديم الدعم الانساني وعدم التردّد في القيام بواجبها تجاه المهاجرين والإحاطة بهم.

وكانت منظمات حقوقية وهيئة الأمم المتحدة، قد وجهت على لسان المتحدث باسم الأمين العام ، انتقادات لتونس بشأن ما اعتبرها اساءة معاملة المهاجرين الأفارقة على أراضيها ودفعهم الى الحدود مع ليبيا.

وطالبت السلطات التونسية بوقف طرد المهاجرين إلى الحدود الليبية والجزائرية. لكن الحكومة التونسية كانت ردت على هذه الانتقادات، وقالت إنها "تتسم بعدم الدقة ويرتقي إلى درجة المغالطة"، وأكدت أن المزاعم حول عمليات الطرد "لا أساس لها من الصحة".