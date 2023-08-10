ميلة: توقيف مشتبه فيه بارتكاب جناية القتل العمدي

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بميلة من توقيف شخص بالغ من العمر 29 سنة فــــــي جنايــــــة القتل العمدي.

العملية تمت بناء على مكالمة هاتفية عن طريق الرقم الأخضر 1055، مفادها بتاريخ 02/08/2023 تم إستقبال جثة شخص بمستشفى الإخوة مغلاوي بميلة، على إثرها مباشرة تنقل أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بميلة إلى المستشفى، أين عثرو على جثة المسمى (ب-ت- د) .

في نفس اليوم قام المشتبه فيه بتسليم نفسه، وصرح أنه عندما كان على متن سيارته رفقة مرافقين اثنين ، تجاوز جرار فلاحي على متنه شخصين ، ليتفاجأ حينها بسائق الجرار يقوم برميه بفنجان قهوة، وهو ماجعله يتوقف على جانب الطريق لتنظيف واقي الرياح من مخلفات مادة القهوة ، في تلك الأثناء تقدم منه سائق الجرار و مرافقه ، ليقوم مرافق سائق الجرار بالتهجم عليه و بدأ بضربه ورميه بالحجارة ، ما جعل المشتبه فيه يتوجه إلى الصندوق الخلفي للسيارة وأحضر سكين وطعنه على مستوى الوريد الوداجي، ما أدى إلى وفاته في الطريق قبل وصوله إلى المستشفى .

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدي محكمة ميلة الذي أحال الملف إلى السيد قاضي التحقيق لدى محكمة ميلة والذي بدوره قام بإيداعه الحبس بالمؤسسة العقابية بميلة .