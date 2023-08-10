"إيكواس" تبقي على الخيار العسكري في النيجر

أكدت القمة الطارئة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في أبوجا، اليوم الخميس، تمسكها بالحل السلمي للأزمة في النيجر مع الاحتفاظ بكافة الخيارات، بما فيها التدخل العسكري.

وجاء في البيان الختامي لقمة "إيكواس" الطارئة بشأن النيجر: "ندعو كل الدول لدعم إيكواس لإعادة الوضع الدستوري في النيجر .. ستبقى كل الخيارات مطروحة على الطاولة لحل الأزمة سلميا في النيجر".

وشدد البيان الختامي على إدانة الانقلاب والاعتقال غير المشروع للرئيس بازوم، مضيفا أن الجهود الدبلوماسية التي بذلتها المجموعة رفضها الانقلابيون.

وتابع البيان "نحمل قادة الانقلاب مسؤولية سلامة رئيس النيجر، نريد أن نحل الأزمة في النيجر بشكل سلمي، ندعو الاتحاد الإفريقي لدعم القرارات التي اتخذناها بشأن النيجر".

وختم بيان "إيكواس": "نؤكد عزمنا إبقاء كل الخيرات على الطاولة للتعامل مع النيجر بما فيها التدخل العسكري، ملتزمون باستعادة النظام الدستوري في النيجري من خلال الوسائل السلمية".

من جهته، قال الرئيس النيجيري بولا تينوبو في ختام القمة التي يرأسها لبحث الانقلاب في النيجر إن "المجموعة لم تستبعد أي خيار بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير".

كما قال عمر تواري رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية إن المنظمة قررت نشر "القوة الاحتياطية" التابعة لها لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، وفق القرارات التي تمت قراءتها في أبوجا.