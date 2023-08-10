عطاف يلتقي ممثلين عن الجالية في أمريكا

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق بيان وزارة الخارجية: "نقل الوزير أحمد عطاف إلى أفراد الجالية تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأكد لهم حرص سيادته على تعزيز مكانة أبناء الجزائر المقيمين بالمهجر وترسيخ الروابط التي تجمعهم بالوطن الأم عبر عديد التدابير والإجراءات التي أقرّها لصالحهم".

وأضاف البيان: "شكل اللقاء فرصة للاطمئنان على أحوال الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية وإطلاعها على آخر التطورات المسجلة على الصعيد الوطني في سياق مسيرة التجديد الجذري والواعد الذي تعرفه الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون. كما أطلع الوزير أحمد عطاف أفراد الجالية الجزائرية على نتائج زيارته إلى واشنطن وتبادل معهم الرؤى حول الحركية الجديدة التي تشهدها العلاقات الجزائرية-الأمريكية، مع تسليط الضوء على دور الجالية الجزائرية في تعزيز التقارب الجزائري-الأمريكي وتمكين بلادنا من كسب رهانات التنمية وتحقيق التطور المنشود".

"وقد عرف اللقاء نقاشاً أخوياً ثرياً أكد انخراط أفراد الجالية واستعدادهم للمساهمة كل من موقعه في الجهود الرامية لتحقيق التنمية الوطنية والدفع بالشراكة الجزائرية-الأمريكية إلى مستويات أعلى"، يختم ذات البيان.