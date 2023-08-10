"الزيارات الأخيرة تؤكد استعادة الجزائر لمكانتها الطبيعية"

ركزت مجلة الجيش في عددها الأخير على اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي الذي أقره رئيس الجمهورية "عرفانا للدور المحوري للمؤسسة العسكرية في مسيرة بناء الوطن والحفاظ على وحدته والدفاع عن سيادته".

وأوضحت مجلة الجيش التي جاءت تحت عنوان "تقدير وعرفان" أن "ترسيم هذا اليوم الذي يخلد تاريخ تحويل جيش التحرير الوطني إلى جيش الوطني الشعبي، بقدر ما يجسد أسمى معاني الوفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار ومجاهدنا الأخيار يترجم العرفان والتقدير لاستماتة خلفهم في الجيش الوطني الشعبي دفاعا عن الجزائر وصونا لوديعة أسلافهم بالإخلاص في أداء المهام المنوطة بكل فرد من أفراد مؤسستنا العريقة".

وأكدت افتتاحية مجلة الجيش أن "الإشادة التي حظي بها جيشنا في أكثر من مناسبة من قبل رئيس الجمهورية، هي أبلغ صورة لتكريس ثقافة العرفان وجعلها سنة حميدة في الجزائر الجديدة، التي قطعت أشواطا معتبرة نحو مزيد من الرقي، لاسيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بإطلاقها مشاريع تنموية مختلفة تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري".

وتابعت:"إضافة إلى عودتها القوية إلى الساحة الإقليمية والدولية تعكسها الزيارات التي أجراها رئيس الجمهورية إلى عدد من الدول التي تجمعها بالجزائر علاقات استراتيجية وعميقة وأخوية والتي جاءت تأكيدًا لاستعادة الجزائر لمكانتها الطبيعية بين الأمم وتتويجًا لعمل دبلوماسي دؤوب ونشيط كان من بين ثماره انتخاب الجزائر مؤخرًا عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي".

وأكدت مجلة الجيش أن "النتائج الايجابية المحققة على كل المستويات والأصعدة تثبت أن بلادنا التي تمتلك كل مقومات تحقيق نهضة شاملة في طريقها لبلوغ الأهداف المرجوة وهي جهود ومساع تتطلب أكثر من أي وقت مضى تمتين اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية لاستكمال مسار بناء الجزائر الجديدة القوية بشعبها وبمؤسساتها، بما فيها جيشها الجمهوري الذّي يظل ملتزمًا بممارسة مهامه الدستورية في كل الظروف والأحوال".