تفكيك شبكة إجرامية وحجز كمية من الكوكايين بالمسيلة

تمكنت وحدات الدرك الوطني بولاية المسيلة من تفكيك شبكة إجرامية دولية مكونة من 5 أشخاص مع حجز 700 غرام من الكوكايين، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لذات الهيئة.

وأوضح المصدر ذاته أنه "على إثر الاستغلال الجيد للمعلومات والتواجد الميداني والأمني لتأمين المواطن وممتلكاته، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، في عملية نوعية، من تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط في إقليم الاختصاص مع حجز 700 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين) وتوقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم".

كما مكنت العملية –يضيف البيان– من "حجز مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية والأجنبية، نظارات ميدان، جهاز تحديد المواقع (GPS)، أسلحة بيضاء و3 سيارات سياحية".

وسيتم "تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق"، وفقا لذات المصدر.