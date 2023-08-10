غلق جزء من الطريق الاجتنابي الجنوبي بالعاصمة

أعلمت ولاية الجزائر كافة مستعملي الطريق الاجتنابي الجنوبي المؤدي من الدار البيضاء اتجاه بن عكنون، أنه بسبب القيام بأشغال سوف يغلق جزء منه في وجه حركة المرور بصفة مؤقتة غدا الجمعة 11 أوت 2023 بداية من الساعة 03 ســا 00 إلى 08 سـا 00 صـباحا.

وكشف ذات المصدر عن تحويل حركة المرور للمركبات على النحو التالي:

من محول المطار على الطريق السريع الشرقي، ثم الطريق السريع وادي أوشايح حتى محول التقاطع مع الطريق الجنوبي.

على مستوى مدخل المنطقة الصناعية وادي السمار( الطريق الولائي رقم 118) ثم (الطريق الوطني رقم 61 ) فالطريق الاجتنابي للكاليتوس، للوصول إلى المحول التقاطع مع الطريق الجنوبي.