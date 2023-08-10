وزير الخارجية يتحادث مع رجال أعمال أمريكيين

التقى وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع متعاملين اقتصاديين ورجال أعمال أمريكيين أعضاء في مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي.

وحسب وزارة الخارجية، قدم الوزير أحمد عطاف أمام المشاركين في هذا الاجتماع عرضاً مفصلاً حول الحركية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر في سياق الإصلاحات الواعدة التي بادر بها الرئيس عبد المجيد تبون.

وأطلع أحمد عطاف المشاركين في هذا الاجتماع على أبرز المؤشرات التنموية التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة، حيث تطرق إلى أبرز محاور السياسة الطموحة للجزائر في مجال تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وذكر عطاف، أن الجزائر تتمتع بمزايا فريدة يوفرها موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي جعل منها بوابة للوصول إلى الأسواق المجاورة في إفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا، يضيف البيان.

وأكد وزير الخارجية، أن هذه المزايا قد تم توظيفها وتعزيزها عبر اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها بلادنا مع كل من إفريقيا والاتحاد الأوروبي والعالم العربي.

ومن جهته أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية، إلى المشاريع الهيكلية الكبرى التي أطلقتها الجزائر لتقوية البنى التحتية التي تربطها بالدول المجاورة.