المدية: إجراءات لحماية بني سليمان من الفيضانات

تحسبا لحلول موسم الخريف وبهدف الوقاية من آثار التقلبات الجوية غير المتوقعة انطلقت اليوم ببلدية بني سليمان شرق المدية حملة تطوعية قطاعية للنظافة لحماية المدينة من الفيضانات التي شهدتها منذ ثلاث سنوات وخلفت ضحايا وخسائر مادية.

الحملة التي ستدوم ثلاثة أيام أشرف على انطلاقتها المفتش العام للولاية تجندت لها خمس بلديات وبمشاركة مختلف القطاعات، سخرت لها إمكانيات كبيرة من وسائل من معدات واليات لتنقية البالوعات والمجاري والوديان للوقاية من أخطار الفيضانات.

وأكدت السلطات المحلية أن الحملة تندرج في إطار تفعيل البرنامج الوقائي المسطر من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لتنقية البالوعات والمجاري والوديان للوقاية من أخطار الفيضانات.