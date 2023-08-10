الإطاحة بعصابة تعتدي على سيارات خدمات التوصيل

تمكنت وحدات الدرك الوطني بالدويرة (الجزائر العاصمة) من الإطاحة بعصابة خطيرة مختصة في سرقة السيارات والاعتداء على أصحابها من خلال استدراجهم عن طريق طلب خدمات التوصيل، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لذات الهيئة.

وأوضح نفس المصدر أن "العملية التي تمت بالتنسيق مع أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بسيدي سليمان، جاءت بعد تلقي مكالمة هاتفية عن طريق الرقم الأخضر 1055 من طرف أحد المواطنين الذي وقع ضحية هذه العصابة، حيث راودته شكوك حول الشخص الذي قام بنقله من خلال تصرفاته المشبوهة، بالإضافة إلى ملاحقتهم من طرف سيارة أخرى".

بعد ذلك، قام عناصر الدرك الوطني بـ"توزيع الأبحاث من طرف مركز العمليات بالمجموعة مع إخطار جميع السدود والدوريات العاملة، حيث تم في ظرف وجيز توقيف عناصر الشبكة والسيارة المشبوهة من طرف أحد الدوريات واقتيادهم إلى مقر الفرقة".

ومكنت العملية من "توقيف 3 أشخاص متورطين مع حل عدة قضايا كانت محل متابعة واسترجاع 4 سيارات مسروقة وأسلحة بيضاء من مختلف الأنواع ولوحات ترقيم للمركبات وهمية تستعمل من طرف الشبكة في تنفيذ مختلف عمليات الاعتداء على أصحاب المركبات".

"وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المتهمين أمام الجهات القضائية المختصة"، يضيف البيان.