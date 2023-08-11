مجزرة مرورية بعين وسارة

لقي صبيحة اليوم الجمعة سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب تسعة آخرين في حادث مرور وقع بالمخرج الجنوبي للمدينة عين وسارة بالجلفة .

وتدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بعين وسارة مدعمة بإسعافات المركز المتقدم بالصقيعة صبيحة اليوم في حدود الساعة 02 سا و 06 د لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر مابين شاحنة من نوع دلتا و سيارة بيجو نقل جماعي، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بالمخرج الجنوبي بمدينة عين وسارة حوالي 03 كلم بالقرب من محطة الخدمات طيبة، الحادث خلف وفاة 06 ضحايا تتراوح اعمارهم مابين 04 سنوات و 50 سنة و اصابة 09 اشخاص تتراوح اعمارهم بين 05 سنوات و49 سنة لهم اصابات مختلفة اين تم تقديم الاسعافات اللازمة لهم وتحويلهم الى مستشفى عين وسارة ، فيما تم تحويل الضحايا المتوفيين الى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.