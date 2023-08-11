الجلفة: أمن حد الصحاري يحجز كمية من مادة الحليب المدعم الموجه للمضاربة

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة حد الصحاري ولاية الجلفة، من توقيف شخصين في العقد الثالث والرابع من عمرهما، لتورطهما في تخزين وإخفاء مواد أساسية مدعمة " حليب مبستر ".

العملية جاءت على إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات جد مؤكدة، مفادها قيام أحد التجار بإخفاء وتخزين مادة الحليب المبستر والمدعم بمحله التجاري الكائن بأحد الأحياء الشعبية بمدينة حد الصحاري، ليتم فور ذلك التنقل إلى عين المكان رفقة مصالح التجارة لذات المدينة، أين تم العثور بداخل محل المعني لبيع التبغ والكبريت على 165 كيس حليب مدعم مخبأ داخل ثلاجتين إحداهما معطلة، بالإضافة إلى 30 كيس فراغ لنفس المادة ودلوين سعة 25 لتر بداخلهم مستحضرات مثلجات.

بعد معاينة المحجوزات من قبل الطبيب البيطري، تم إتلافها، بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

أنجز ملف جزائي عن قضية جنحة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية المدعمة " حليب مبستر "، ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري، انعدام النظافة والنظافة الصحية، مخادعة المستهلك، ممارسة أسعار غير مشروعة، مع تقديم المعنيين أمام محكمة عين وسارة.