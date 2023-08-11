البليدة: الأمن يحرر أحياء من عصابة فرض السيطرة والحضور

نجحت قوات الأمن بدائرة مفتاح بالبليدة، من وضع حد لعصابة خطيرة، زرعت الرعب بين سكان أحياء شعبية، في حرب شوارع، استعملت فيها الأسلحة الممنوعة والألعاب النارية والممنوعات، لإرادتها فرض السيطرة والقوة والحضور، بأي شكل وطريقة.

العملية الأمنية ،استنفرت وحدات و عناصر الأمن ركبانا و راجلين ، طوقوا أحد الأحياء الشعبية بإحكام ،و الذي شهد حرب شوارع بما تعنيه ، لمنع تسلسل و هروب عناصر الفوضى و الإخلال بالنظام العام ، و التي أصبح تفرض على السكان و العائلات المرعوبة حظر تجوال ، و أسفرت بالقبض على 07 أشخاص مسبوقين قضائيا ،و حجز أسلحة ممنوعة ، من سكاكين و عضي و سواطير و العام نارية ، و كمية أيضا من المهلوسات ، و مبلغ مالي مثل عائدات التجارة في تلك الممنوعات ، أين تمت متابعتهم بجرائم ، تكوين و ترأس عصابة أحياء ، و المشاجرة بالأسلحة على الطريق العام ، و حمل أسلحة محظورة من الصنف السادس ، و خلق جو من الرعب وسط السكان .

وسيحال المتهمون على محكمة الأربعاء، لاتخاذ الإجراء القضائي المناسب ضدهم، في انتظار محاكمتهم لاحقا.