Inspection d'un détachement naval à l'Amirauté

Le Commandant des Forces navales, le Général-Major Mahfoud Benmeddah, a inspecté jeudi, au quai nord de l'Amirauté à Alger, un détachement naval composé du bateau-école "La Soummam" et du voilier-Ecole "El Mellah", après leur exécution de la campagne d'instruction "été-2023" durant la période allant du 7 juillet dernier au 10 août, a indiqué, vendredi, un communiqué du ministère de la défense nationale (MDN).

Cette campagne d'instruction, ajoute le communiqué, est "une étape importante dans le parcours de formation des élèves-officiers actifs en première et deuxième année de la formation fondamentale à l'Ecole supérieure maritime de Tamenfoust (1ère Région militaire), qui leur a permis d'enrichir leurs connaissances théoriques et d'évaluer leurs capacités d'adaptation aux conditions de navigation ainsi que leur maitrise des différents types d'armes et équipements à bord".