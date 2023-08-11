قادة جيوش "إيكواس" يجتمعون لتحضير التدخل في النيجر

يعقد رؤساء الأركان في بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اجتماعاً في غانا السبت، بعد يومين من موافقة قادتهم على التدخل عسكرياً في النيجر لإعادة النظام الدستوري الذي أطاحه انقلاب عسكري، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية إقليمية الجمعة.

قال متحدث باسم (إيكواس)، اليوم الجمعة، إن قادة أركان جيوش غرب إفريقيا يعتزمون عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوضع الخطط اللازمة لتدخل عسكري محتمل في النيجر.

وكان مسؤول نيجيري ومصدر في جيش الكوت ديفوار قد قالا إن الاجتماع سيُعقد غدا السبت في غانا.

وفي وقت سابق الخميس، أمرت "إيكواس" بتفعيل قوة احتياطية من المحتمل أن تستخدم ضد المجلس العسكري في النيجر، قائلة إنها تريد استعادة الديمقراطية بشكل سلمي، لكن جميع الخيارات، ومن بينها العمل العسكري، كانت مطروحة على الطاولة.

وتعهدت "إيكواس"، بعد اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء في العاصمة النيجيرية أبوجا، بفرض عقوبات على المجلس العسكري ومنع أعضائه من السفر وتجميد أصوله وتفعيل قوة إقليمية.