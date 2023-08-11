حصيلة الجيش خلال شهر جويلية الماضي

تمكنت عناصر الجيش الشعبي الوطني من توقيف إرهابي و12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، فيما سلم إرهابي آخر نفسه للسلطات العسكرية خلال شهر جويلية المنصرم، حسب حصيلة عملياتية أوردتها وزارة الدفاع الوطني.

وأشارت نفس الحصيلة إلى أنه تم خلال نفس الفترة استرجاع 25 سلاحا ناريا وقنبلة تقليدية الصنع.

من جهة أخرى، أوضحت الحصيلة أنه تم أيضا توقيف 850 شخصا في إطار مكافحة التهريب والتنقيب غير الشرعي عن الذهب و179 تاجر مخدرات و1194 مهاجرا غير شرعي من مختلف الجنسيات.

كما تم --تضيف الحصيلة-- حجز 37,8 كلغ من مادة الكوكايين و 191,29 قنطار من الكيف المعالج و832.166 قرص مهلوس.

وتم أيضا حجز 59.408 لتر من الوقود و 12 جهاز كشف عن المعادن و359 مطرقة ضاغطة و745 مولدا كهربائيا إلى جانب 79 عربة من مختلف الأصناف.