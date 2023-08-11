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روسيا تحذر من التدخل العسكري في النيجر

العالم
11 أوت 2023 ()
إ.ش/وكالات
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حذّرت روسيا، اليوم الجمعة، من أن أي تدخّل عسكري في النيجر "سيزعزع الاستقرار بقوة" في المنطقة، وذلك غداة إعلان قادة دول غرب إفريقيا عزمهم على إرسال قوة عسكرية لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب عسكري.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نعتقد أنّ حلاً عسكرياً للأزمة في النيجر يمكن أن يؤدّي إلى مواجهة طويلة الأمد في هذا البلد الإفريقي وإلى زعزعة حادّة للاستقرار في منطقة الصحراء والساحل بأسرها".

وجاءت تصريحات وزارة الخارجية الروسية،  بعد يوم من قرار المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) بتفعيل قوة احتياطية تحسبا لتدخل عسكري محتمل في النيجر.

 

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