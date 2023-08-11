شركة جزائرية توقع شراكة مع باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن توقيع عقد شراكة مع شركة "يسير" لمدة ثلاثة مواسم بهدف تطوير العلامة التجارية للشركة الجزائرية دوليًا.

وحسب بيان النادي الباريسي فإن الشركة الناشئة المختصة في خدمات الأجرة والتوصيل اختارت الشراكة مع باريس سان جيرمان لتطوير علامتها التجارية في جميع أنحاء العالم وتعزيز وجودها في البلدان السبعة التي تتواجد فيها وهي الجزائر، جنوب إفريقيا، كندا، فرنسا، المغرب، السنغال وتونس.

وصرح الرئيس التنفيذ للشركة، نور الدين طيبي: "يسير هي أكبر شركة في خدمات الأجرة والتوصيل في شمال إفريقيا. في غضون خمس سنوات، تواجدنا في سبع دول وأكثر من خمسين مدينة حول العالم. نحن مقتنعون بأن شراكتنا مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أصبح علامة تجارية عالمية، سيسمح لنا بتوسيع المجال والاستثمار في أسواق إقليمية وقارية وعالمية أخرى. نتطلع إلى تزويد عملائنا المخلصين بتجربة فريدة من نوعها بألوان باريس سان جيرمان".

من جهته قال المسؤول في النادي الباريسي،مارك أرمسترونج: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة تشارك فلسفتنا. يسعى كل من يسير وباريس سان جيرمان إلى استكشاف آفاق جديدة، مصممون على الاستمرار في إثراء تجربة عملائنا وداعمينا".