كورونا: 1.5 مليون إصابة خلال شهر

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أنه على الصعيد العالمي تم الإبلاغ عن ما يقرب من 1.5 مليون إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وأكثر من 2500 حالة وفاة من 10 جويلية الماضي إلى 6 أوت الجاري.

وأوضحت المنظمة، أنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 1.5 مليون إصابة جديدة بالفيروس وأكثر من 2500 حالة وفاة وذلك في أواخر 28 يوما في الفترة من 10 جويلية الماضي وحتى 6 أوت الجاري، بزيادة قدرها 80% في معدل الإصابات مقارنة بالـ 28 يوما السابقة لها.

وقالت المنظمة – في تحديث جديد حول تطورات انتشار فيروس "كورونا" أصدرته اليوم الجمعة في جنيف – أنه في حين أبلغت خمسة أقاليم تابعة لها عن انخفاض في عدد حالات الإصابة والوفيات على حد سواء، فإن إقليم غرب المحيط الهادئ أبلغ عن زيادة في حالات الإصابة وانخفاض في معدل الوفيات.

وأضافت أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 769 مليون إصابة مؤكدة وأكثر من 6.9 مليون حالة وفاة على مستوى العالم، وذلك منذ بداية الوباء وحتى 6 أوت الجاري، وأن الحالات المبلغ عنها لا تمثل بدقة معدلات الإصابة وذلك بسبب انخفاض الاختبار والإبلاغ على مستوى العالم.