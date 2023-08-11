مداح يشرف على تفتيش مفرزة بحرية بالأميرالية

أشرف قائد القوات البحرية، اللواء محفوظ مداح، أمس الخميس، بالرصيف الشمالي للأميرالية بالجزائر العاصمة، على تفتيش المفرزة البحرية المتكونة من السفينة المدرسة "الصومام" والسفينة الشراعية المدرسة "الملاح" بعد قيامها بالحملة التدريبية "صيف-2023" خلال الفترة الممتدة من 7 جويلية الماضي إلى 10 أوت الجاري، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وتعد هذه الحملة التدريبية –يضيف البيان– "مرحلة هامة في المسار التكويني لطلبة الضباط العاملين في السنة الأولى والثانية من التكوين الأساسي بالمدرسة العليا البحرية بتامنفوست (الناحية العسكرية الأولى)، حيث ساهمت في توسيع آفاق معارفهم النظرية واختبار إمكانياتهم في التأقلم مع الظروف الملاحية الحقيقية و التحكم في مختلف أنواع الأسلحة والمعدات الموجودة على المتن، كما تعرفوا على أقسام السفن وطبيعة الحياة على المتن".