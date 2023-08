Covid-19: 1.5 millions de cas recensés en un mois

1.5million nouveaux cas de contamination et plus de 2500 décès suite aux Covid-19 ont été recensés depuis le 10 juillet au 6 Aout en cours, a indiqué l'Organisation Mondiale de la Santé.

ce bilan a été recensé durant une durée de 28 jours, soit, du 10 juillet dernier au 6 aout en cours. Ce qui représente, précise l'OMS, une hausse de 80% de la moyenne des contaminations, par rapport aux 28 jours précédents.

Plus de 769 millions de cas confirmé de contamination ainsi que plus de 6.9 millions de décès suite à la Covid-19 à travers le monde ont été recensés depuis le début de la pandémie jusqu'au 6 aout en cours, a informé l'OMS, qui a ajouté que ces chiffres ne représentent pas réellement les taux de contamination suite à la baisse des testes de dépistage à travers le monde.