Le Premier Ministre Aïmene Benabderrahmane se rendra en visite de travail et d'inspection aux wilayas de Guelma, Annaba et Taref à partir de ce samedi.

Lors de cette visite, le premier ministre inspectera plusieurs projets, dont des infrastructures et projets vitaux dans les secteurs des travaux publics, de l'énergie et de l'industrie, selon la télévision publique.