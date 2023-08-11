النعامة: حجز 40 مليون سنتيم من العملة الوطنية مزورة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية النعامة من حجز أوراق نقدية من العملة الوطنية مقلدة قيمتها أربعون مليون سنتيم من فئة ألفي دينار وتوقيف شخصين.

وقائع القضية تمت بناء على معلومات مفادها وجود شخص يزور العملة الوطنية، وبالتنسيق مع نيابة الاختصاص تم تفتيش مسكن المشتبه فيه أين تم العثور على مبلغ أربعين مليون سنتيم من العملة الوطنية فئة ألفي دينار أكد الكشف البنكي أنها مزورة.

وقد مكن التحقيق مع المشتبه فيه من الوصول إلى شريكه في القضية وتوقيفه وإنجاز ملف قضائي في حقهما وإحالتهما على المحكمة المختصة إقليميا.