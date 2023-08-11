الجلفة: دار الشيوخ تودّع أبناءها في أجواء جنائزية مهيبة

شيعت مساء اليوم الجمعة بمقبرة لقباب ببلدية دار الشيوخ في ولاية الجلفة، جثامين ضحايا الحادث المروري الذي وقع، صبيحة اليوم، بالمخرج الجنوبي لبلدية عين وسارة.

وعرفت مراسم تشييع جثامين الضحايا السبع إقامة صلاة الجنازة موحدة عبر مساجد المدينة بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية وفي مقدمتها الأمين العام لولاية الجلفة إلى جانب أعداد كبيرة من المواطنين قدموا من بلديات الولاية والولايات المجاورة.

وينتمي الضحايا إلى عائلة واحدة تتكون من ستة أشخاص وهي عائلة بلخيري تضم زوجتيه (39 و48 سنة) وأبناؤهم الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 سنة وسائق سيارة الأجرة البالغ من العمر 48 سنة.

وتوفي الضحايا في حادث مرور وقع صبيحة اليوم في حدود الساعة 02 سا و06 د أثناء عودتهم من رحلة سياحية بشواطئ ولاية مستغانم، حيث تمثل الحادث في اصطدام مباشر ما بين شاحنة من نوع "دلتا" وسيارة "بيجو" نقل جماعي، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بالمخرج الجنوبي بمدينة عين وسارة.