النيجر: الآلاف يتظاهرون قرب قاعدة عسكرية فرنسية

شارك آلاف من أنصار الانقلابيين في النيجر الجمعة في مظاهرة قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي.

وهتف المتظاهرون خلال التجمع "فلتسقط فرنسا، فلتسقط إكواس"، وذلك غداة قمة "إكواس" التي انتهت بالموافقة على تدخل عسكري محتمل في النيجر.

ورفع المتظاهرون أعلام النيجر وروسيا، مؤكدين دعمهم للعسكريين الذي استولوا على السلطة، وخصوصا قائدهم الجنرال عبد الرحمن تشياني.

وتنشر فرنسا في النيجر نحو 1500 من جنودها مبررة ذلك بدعم القوات المسلحة في النيجر من أجل التصدي للمجموعات المسلحة.

ويعقد قادة أركان جيوش دول "إيكواس" اجتماعا في العاصمة الغانية أكرا السبت لبحث تفاصيل التدخل.

وبحسب رئيس ساحل العاج الحسن وتارا، الذي ستساهم بلاده في القوة، من المنتظر أن تتدخل الأخيرة "في أقرب وقت ممكن".