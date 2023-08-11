لهذا السبب غادر عطال بين الشوطين

شارك الدولي الجزائري، يوسف عطال، اليوم الجمعة، أساسيا في المواجهة التي جمعت نادي نيس ونظيره ليل في افتتاح الدوري الفرنسي، موسم 2023-2024.

وغادر صاحب 27 عاما المقابلة بين الشوطين، ما جعل الجمهور الرياضي يتساءل عن سبب هذا التبديل المبكر، حتى أن البعض توقع إصابة جديدة للظهير الأيمن.

وعانى اللاعب السابق لنادي بارادو من إصابات متكررة السنوات الأخيرة أثرت على تواجده باستمرار مع ناديه والمنتخب الوطني.

وبعد نهاية المواجهة، أدلى المدرب الإيطالي لنادي نيس، فرانشيسكو فاريولي، بتصريحات لقناة "بريم فيديو" كشف فيها عن سبب إخراج عطال بين الشوطين.

وقال فاريولي: "لقد حصل على بطاقة صفراء في الشوط الأول ولم يكن بعيدًا عن اللون الأحمر إذا ارتكب أخطاء أخرى. فضلت عدم المغامرة".

للتذكير، شهدت المواجهة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، مشاركة الدولي الجزائري الآخر هشام بوداوي احتياطا، فيما بقي بدر الدين بوعناني في كرسي الاحتياط من جانب نيس، أما في الجهة الأخرى غاب أدم وناس عن صفوف ليل بسبب الإصابة.