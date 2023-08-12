تيزي وزو: البحث عن ثلاثة أطفال مفقودين

تدخلت وحدات الحماية المدنية بولاية تيزي وزو، في وقت مبكر من صبيحة اليوم السبت، من أجل البحث عن ثلاث أطفال مفقودين.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان لها بأن مصالحها بالتنسيق مصالحنا بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني تدخلت على الساعة الثانية وست وعشرين دقيقة (02:26) من فجر هذا السبت من أجل عملية بحث عن ثلاثة أطفال مفقودين بقرية تازكريت التابعة إقليميا لبلدية ودائرة تيزي غنيف وأضاف نفس المصدر أن عملية البحث على الأطفال الثلاثة البالغين من العمر 10 و13 و18سنة ما تزال متواصلة لحد كتابة هذه الأسطر.