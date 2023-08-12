تيزي وزو: العثور على الأطفال المفقودين

تمكنت مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، اليوم السبت، من العثور على الأطفال المفقودين بولاية تيزي وزو. وأفاد بيان لذات المصالح، أنه تم العثور على الأطفال المفقودين بولاية تيزي وزو على الساعة التاسعة وعشرين دقيقة (09:20) وهم في صحة جيدة.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية بولاية تيزي وزو، في وقت مبكر من صبيحة اليوم السبت، من أجل البحث عن ثلاثة أطفال مفقودين. وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان لها بأن مصالحها بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني تدخلت على الساعة الثانية وست وعشرين دقيقة (02:26) من فجر هذا السبت من أجل عملية بحث عن ثلاثة أطفال مفقودين بقرية تازكريت التابعة إقليميا لبلدية ودائرة تيزي غنيف.

وأضاف نفس المصدر أن الأطفال الثلاثة المفقودون يبلغون من العمر 10 و13 و18سنة.