هاري كين" بافاريا" لأربع سنوات

أعلن فريق بايرن ميونيخ الألماني عن ضم قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين بعقد يمتد حتى عام 2027. ويبلغ كين من العمر 30 عاماً وأمضى مسيرة تاريخية مع فريقه السابق توتنهام منذ عام 2009 خاض خلالها 317 مباراة سجل فيها 213 هدفاً علماً بأنه الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي برصيد 58 هدفاً.

و ظهر قائد المنتخب الإنجليزي في فيديو نشره على حسابه الرسمي على موقع "إكس" "تويتر سابقا" قال فيه: "من الصعب أن أصف الكلمات كيف أقول وداعًا للنادي والمشجعين الذين قدموا الكثير لي في مسيرتي.

سوف تكونوا دائما في قلبي".

وأضاف: "شكرا لك توتنهام، شكرا لكل جماهير الفريق". من جانبه، أعلن بايرن ميونيخ الألماني في بيان التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين من توتنهام هوتسبير بعقد لمدة 4 سنوات.