هذا هو موعد استلام محطة تحلية مياه البحر بالطارف.

وقف ، اليوم السبت ،الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ، على سيرورة الأشغال بمشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدراوش ببلدية بريحان بولاية الطارف.

ويتربع المشروع على مساحة 11 هكتار وسيتم استلامه في ديسمبر 2024.

و قال أيمن بن عبد الرحمان إن هذه المحطة بإمكانها تزويد أربع ولايات بالمياه الصالحة للشرب وستساهم هذه المحطات في توفير مناصب الشغل سواء في التسيير أو المتابعة أو حتى الصيانة.

وأضاف أن هذه المحطات تأتي لتعزيز قدرات الجزائر المائية بتكلفة مالية قدرت بـ 400 مليار دج تساهم في إنتاج 300 ألف متر مكعب يوميا. و شدد على ضرورة الإسراع في الانجاز واحترام آجال تسليم المشروع لتزويد السكان بالماء الشروب.