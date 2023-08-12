تدخلات الحماية المدنية خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

خلال الفترة الممتدة ما بين 10 إلى 12 أوت 2023 سجلت وحدات الحماية المدنية 4451 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق وكذا الأجهزة الأمنية.

في سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 406 تدخل على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات، خلفت هذه الحوادث، وفاة 17 شخصا وإصابة 461 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، تم إسعاف الضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى المصالح الاستشفائية، أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية الجلفة بوفاة 06 أشخاص وإصابة 09 آخرين بجروح على إثر اصطدام بين سيارة أجرة وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 01 ببلدية عين وسارة.

في حين، تم تسجيل 04 وفيات غرقا في البحر بكل من ولاية الجزائر يتعلق بطفل يبلغ من العمر 11 سنة متوفي بشاطئ الجميلة محروس الراية برتقالية بلدية عين بنيان ، وكذا شخص 29 سنة انتشل بشاطئ حقل الرمايا محروس ( خارج أوقات عمل جهاز الحماية المدنية ) بلدية زرالدة ، ولاية عنابة انتشال شاب يبلغ من العمر 30 سنة متوفي غرقا بشاطئ لخروب محروس الراية برتقالية بلدية عنابة ، ولاية تلمسان انتشال طفل يبلغ من العمر 08 سنوات متوفي غرقا بشاطئ عين أجرود محروس ( خارج أوقات عمل جهاز الحماية المدنية ) بلدية مرسى بن مهيدي، تم انتشال و تحويل الضحايا إلى المراكز الصحية المحلية من قبل أعوان الحماية المدنية.

للعلم، تدخل جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة من أجل إخماد 40 حريقا من الغطاء النباتي منها 11 حريق غابات، 05 حريق أدغال، 12 حريق أعشاب وأحراش، 02 حرائق أشجار مثمرة، 07 حرائق أحزمة تبن وكذا 03 حرائق نخيل على مستوى عدة ولايات من التراب الوطني، التدخل السريع والفعال لمصالحنا سمح بالقضاء على هاته الحرائق ومنع انتشارها الى باقي الغطاء النباتي.