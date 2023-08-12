البليدة: فلاحون يعتدون على شبكة مياه الشرب

فضح ممثلون عن الحي الجديد في سيدي عيسى ببلدية قرواو، إلى الشمال من عاصمة الولاية البليدة، قيام فلاحين، بتحويل واستغلال مياه الشرب التي تزودهم، نحو بساتينهم لسقي محاصيلهم الزراعية، وأنها ليست المرة الأولى التي يسجل فيها، مثل هذا الفعل غير القانوني.

المشتكون أوضحوا لـ " الخبر"، ومن خلال بيان مضمون شكوى موقعة، أنهم اكتشفوا أن بعض الفلاحين بالضواحي، يقومون بفعل ما أطلقوا عليه "استنزافا واستغلالا" للمياه الموجهة للشرب، بشكل غير مشروع ومسموح ولا حتى " أخلاقي "، يسقون بها محاصيلهم الفلاحية، و هو الأمر الذي يعاقب عليه القانون، خاصة وأن هذا الفعل تسبب لهم في أزمة عطش و جفاف حنفياتهم، أجبرتهم إلى اللجوء إلى الصهاريج المتنقلة واقتناء المياه المعدنية.

وذكروا بأنها ليست المرة التي يشكون فيها مثل هذا الاعتداء، بمركز سيدي عيسى، إلا أن الأمور على حسب اعترافهم لم تتغير، وظل الواقع على حاله، وهم يدعون إلى التدخل في أقرب وقت، لأجل وضع حد لمثل هذه السلوكيات المضرة بحقوق الناس.

تجدر الإشارة إلى، أن مصالح الجزائرية للمياه وقفت أيضا على حادث آخر بوادي العلايق، الشهر الماضي، واتخذت الإجراءات القانونية في حينها. كما أن المتحدثة باسم الجزائرية للمياه سعاد بوقفة ، أوضحت لـ " الخبر "، حول حادث اعتداء صاحب وحدة صناعية في موزاية، على شبكة مياه الشرب و استغلالها بشكل غير مسموح، بأن مصالحها حققت في الأمر، و لم تجد اي اعتداء ، وأن التهويل و الدعاية التي عرفها الموضوع ، هي مبدئيا بلاغ كاذب .