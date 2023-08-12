"مركب الحجار كان ضحية خلل في التسيير"

قام الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، بزيارة تفقد إلى مركب الحديد والصلب "سيدار الحجار" بعنابة، داعيا بالمناسبة عماله إلى بذل كل المجهودات لاسترجاع بريق هذا المركب التاريخي.

وبالمناسبة استمع بن عبد الرحمان لعرض حول مهام المركب ودوره في الاقتصاد الوطني، سيما ما تعلق بقطاعي الطاقة والصناعة، والذي قال بشأنه أنه يتعين على كل عماله "بذل كل المجهودات لاسترجاع بريق هذا المركب التاريخي الذي كان ضحية خلل في التسيير".

وأعرب في هذا الصدد عن أمله في أن يأخذ عمال المركب بزمام الأمور، مؤكدا مرافقة الدولة لهم "بكل الإمكانيات المتاحة".

وبعد أن ذكر أن هذه المنشأة التي تعد أول مركب على الصعيد الإفريقي قد رافقتها الدولة في عدة مراحل، أشار الوزير الأول إلى أنها قادرة على رفع التحدي ويمكن استعمالها في إنتاج السكك الحديدية.

ومن جهته، أوضح الرئيس المدير العام للمركب، مانع لطفي كمال، أن هذا المركب يشكل توازنا في الاقتصاد الوطني، وكافة عماله وكذا الشريك الاجتماعي واعون بالرهانات التي تنتظرهم، مشيدا بدعم الدولة لهذه المؤسسة العريقة.

هذا ويذكر أن الوزير الأول يقوم منذ صبيحة اليوم السبت، بزيارة عمل وتفقد إلى ولايات قالمة والطارف وعنابة، لتفقد عدة مشاريع متعلقة بمنشآت قاعدية ومشاريع حيوية في قطاعات الأشغال العمومية والطاقة والصناعة.