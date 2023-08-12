النيجر: أخبار جديدة بخصوص الرئيس المعزول

زار الطبيب الخاص للرئيس النيجري المعزول محمد بازوم، الأخير في مقر احتجازه، السبت، وفق ما ذكر أحد المقربين منه، وسط تنامي القلق على مصيره.

وقال مصدر لوكالة "فرانس برس" أن بازوم تلقى زيارة من طبيبه اليوم"، أضاف أن الطبيب"جلب الطعام له" وكذلك لنجله وزوجته المحتجزين معه.

وبعد أكثر من أسبوعين على الانقلاب الذي أطاحه، تتزايد المخاوف بشأن ظروف اعتقال بازوم.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق إن المعاملة التي يلقاها بازوم وأسرته "غير إنسانية وقاسية".

وأضافت أنه محروم من الكهرباء منذ 2 أوت وليس هناك أي تواصل معه منذ أسبوع.