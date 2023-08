Benabderrahmane inspecte le complexe sidérurgique d'El Hadjar

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a inspecté, samedi, le complexe sidérurgique "Sider El Hadjar" à Annaba, où il a appelé les travailleurs à déployer tous leurs efforts pour redorer le blason de ce complexe historique.

Benabderrahmane a écouté un exposé sur les missions du complexe et son rôle dans l'économie nationale, notamment en ce qui concerne les secteurs de l'énergie et de l'industrie.

A cette occasion, il a appelé les travailleurs du complexe "à déployer tous leurs efforts pour redorer le blason de ce complexe historique qui a pâti de la mauvaise gestion et pour prendre les choses en main", les rassurant de l'accompagnement de l'Etat "par tous les moyens disponibles".

Rappelant que cette structure, la première en Afrique, a été accompagnée par l'Etat en plusieurs étapes, le Premier ministre a affirmé que ce complexe est en mesure de relever le défi et de contribuer dans l'industrie du Rail.

Pour sa part, le PDG du complexe, Manaa Lotfi Kamel a indiqué que "Sider El Hadjar" constitue un équilibre dans l'économie nationale, ajoutant que les travailleurs et le partenaire social étaient conscients des défis qui les attendent, saluant le soutien de l'Etat à cette entreprise de longue date.