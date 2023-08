La Cedeao reporte sa réunion militaire sur le Niger

Les pays d’Afrique de l’Ouest ont reporté une réunion clé, initialement prévue ce samedi 12 août à Accra, sur le déploiement d’une force d’intervention pour rétablir le président Mohamed Bazoum, toujours séquestré.

La réunion a été repoussée sine die pour « des raisons techniques », selon des sources militaires régionales.

Les chefs d’état-major de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) devaient faire part à leurs dirigeants « des meilleures options » pour donner suite à leur décision d’activer et de déployer sa « force en attente » au Niger.

Cette réunion devait se tenir deux jours après un sommet de la Cedeao à Abuja, qui a autorisé une possible intervention militaire pour rétablir l’ordre constitutionnel au Niger.

Le calendrier et les modalités d’une éventuelle intervention militaire ouest-africaine n’ont pas été dévoilés.